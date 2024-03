Dall'Olimpico. Un giornalista a Pioli: "Mister, mi ha deluso su Pulisic: è stato antisportivo". Pioli: "Non sono d'accordo"

Stefano Pioli, al termine della gara vinta dal Milan in casa della Lazio per 1-0, ha parlato, come di consueto dopo le partite, in conferenza stampa e ha commentato la vittoria rossonera oltre che gli innumerevoli episodi arbitrali. Le dichiarazioni di Pioli.

Un bilancio della partita?

“Primo tempo complicato, dove la Lazio si è chiusa bene e aprire di più le mezze ali sugli esterni. Abbiamo concesso poco, nel secondo tempo siamo partiti meglio. Poi gli episodi hanno inciso e ci hanno permesso di vincere la partita. L’atteggiamento però è stato ottimo. Bisogna poi evitare il nervosismo nel finale, questo sì. Ci facciamo e si fanno prendere la mano, non è stato un bello spettacolo”.

Mister, mi ha deluso sulla lettura della situazione di Pulisic. Un gesto antisportivo…

“No, non sono d’accordo. Non è questione di essere una brava persona. Non è stato un gesto antisportivo. Lui ha rispettato il regolamento”.