Dall'operazione alla disponibilità per il derby: il recupero lampo di Tomori in 22 giorni

"AC Milan comunica che Fikayo Tomori è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri" scrivera il club rossonero sul proprio sito ufficiale il 14 gennaio, aggiungendo che "i tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni".

Il difensore inglese invece, dopo l'operazione perfettamente riuscita, ha davvero dato tutto per velocizzare il processo di riabilitazione, come confermano le parole di mister Pioli oggi in conferenza stampa: "L'operazione è andata bene, il ginocchio non si è mai gonfiato, è merito suo che ha lavorato tantissimo per ritrovare subito tono muscolare. La scelta per domani sarà sul capire quanto minutaggio può avere a disposizione".

Fik Tomori quindi domani sarà disponibile, anche se molto probabilmente dalla panchina, per Inter-Milan: 22 giorni dopo dall'operazione al menisco.