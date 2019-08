Samuele Dalla Bona, ex centrocampista rossonero, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato del nuovo campionato di Serie A, facendo anche un commento sul Milan: "Napoli? Ha fatto una buona campagna acquisti ma la Juventus è ancora avanti. L'Inter? Conte può dar fastidio ai bianconeri, sicuramente non ci sarà il gap della scorsa stagione. Milan? Dispiace per l'addio di Gattuso".