Dalla Francia, anche Rudi Garcia e Gallardo in lizza per il Bayern Monaco

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Dopo i rifiuti di quattro allenatori (Ralf Rangnick, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Unai Emery) che hanno preferito rimanere dove sono piuttosto che accettare la panchina del Bayern Monaco, ora per la squadra bavarese, secondo quanto scrive 'L'Equipe' spunta il nome di Rudi Garcia. L'ex tecnico di Roma e Napoli è infatti tra i candidati che la dirigenza del Bayern sta ora valutando, nonostante la recente, infelice, esperienza alla guida del Napoli.

Per la panchina del Bayern ora si fa il nome anche dell'argentino Marcelo Gallardo, che però ha un contratto con i sauditi dell'Al Ittihad fino al 30 giugno del 2025, con clausola rescissoria di cui però non è chiara l'entità. Qualche perplessità sarebbe legata alla mancanza di esperienza nel calcio europeo dell'ex tecnico del River Plate che, comunque in Sudamerica ha vinto tutto. (ANSA).