Dalla Francia, Lione sanzionato. Mercato in entrata a rischio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il sito di notizie calcistiche francesi Get Football News France, su Twitte, il Lione è stato sanzionato per irregolarità finanziare sul bilancio dal DNCG, l'organo di controllo finanziario del calcio transalpino. Nel mirino l'operato del presidente John Textor che ha tentato di spostare capitale in extremis per 300 milioni di euro dalla Eagle Football di Crystal Palace, Molenbenk e Botafogo nella OL Group, holding che detiene il club francese. Ora la DNCG potrà impedire l'inflazione del monte ingaggi del club e anche bloccare i trasferimenti in entrata.