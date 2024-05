Dalla Francia: lo Stade Reims pensa a Davide Ancelotti

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - C'è anche il nome di Davide Ancelotti, figlio ed assistente di Carlo al Real Madrid, nella lista dei nomi che il Reims sta vagliando per la carica di allenatore della prossima stagione. Lo scrive L'Equipe, aggiungendo che per il posto lasciato vacante da Will Still il 2 maggio - e concluso l'interim del vice Samba Diawara - il club ha ricevuto una sessantina di curricula e tra questi ha effettuato una prima selezione di una ventina.

Da giovedì, sei o sette candidati selezionati verranno sottoposti ad un'audizione video. Successivamente i tre "finalisti" verranno ricevuti fisicamente. L'obiettivo del Reims è quello di poter ufficializzare il nome del nuovo allenatore all'inizio del prossimo mese. Da una delle strade porterebbe proprio a Davide Ancelotti (34 anni), sotto contratto fino a giugno 2026. (ANSA).