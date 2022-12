Dalla Francia, Messi vorrebbe portare la Coppa del Mondo al Parc des Princes

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una richiesta che potrebbe generare molti problemi. Pochi giorni dopo aver sollevato l'agognata Coppa del Mondo, Lionel Messi ha portato scompiglio nel Paris Saint-Germain: il fuoriclasse argentino, secondo le informazioni di Goal, ha intenzione di mostrare il trofeo conquistato con la sua Argentina al pubblico del Parc des Princes. Una richiesta piuttosto ardita, perché la squadra sconfitta in finale è stata la Francia e perché ancora non si placano le polemiche per il comportamento di Emiliano Martinez e per gli sfottò riservati a Kylian Mbappé. Il PSG giocherà sul campo dello Strasburgo tra pochi giorni, mentre il prossimo match in casa sarà l'11 gennaio, contro l'Angers. Messi dovrebbe esserci, chissà se ci si sarà anche la Coppa.