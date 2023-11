Dalla Germania: incontro Bayern-Schalke per Ouedraogo. I bavaresi provano a battere il Milan

"C'è stato un primo incontro tra lo Schalke e il Bayern, Monaco, ed è stato uno contatto proficuo per entrambi. Christoph Freund e il Bayern vogliono assolutamente ingaggiare Assan Ouedraogo". Così riporta Sky Deutschland e non è una buona notizia per il Milan, la società italiana più interessata al gioiello del club di Gelsenkirchen (piace anche all'Inter).

Secondo l'emittente tedesca, il Bayern avrebbe già rassicurato il ragazzo: troverà spazio in rosa e questo è un segnale di quanto i bavaresi tengano al talentuoso centrocampista. Tuttavia, oltre al Bayern ci sono anche Lipsia ed Eintracht Francoforte, mentre i rossoneri puntano a prenderlo già a gennaio. Una possibilità che il 17enne "non starebbe prendendo in considerazione".

Il Bayern potrebbe acquistarlo in estate pagando una clausola di 9-12 milioni. Qualora ad aggiudicarselo fosse un club che non si qualificherà alle competizioni europee della prossima stagione, il prezzo calerebbe di un paio di milioni. Al contrario, non appena Ouedraogo farà il suo debutto con la Nazionale maggiore tedesca, il suo prezzo potrebbe salire a 20 milioni.