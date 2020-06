Dalla Germania: Rangnick può sostituire Favre al Borussia Dortmund

Il portale tedesco sportwetten24.com ha reso noto un possibile scenario che avrebbe del clamoroso. Ralf Rangnick, indicato ovunque come futuro uomo Milan, potrebbe invece trasferirsi al Borussia Dortmund nella prossima stagione in sostituzione di Favre. Il manager tedesco troverebbe in Matthias Sammer un suo grande sostenitore. Secondo il giornale teutonico i primi contatti col Borussia sarebbero iniziati alcuni mesi fa.