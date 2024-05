Dalla Germania: Zirkzee, clausola da 40 milioni. Milan, Juventus e Arsenal alla porta per aggiudicarselo

Come riportato dal giornalista tedesco Patrick Berger, di Sky Deutschland, il Milan, la Juventus e l'Arsenal sono tra i club che sperano di aggiudicarsi le prestazioni sportive di Joshua Zirkzee per la prossima stagione. Per l'attaccante del Bologna c'è una clausola da 40 milioni di euro, e il Bayern Monaco, suo ex club, prenderà il 50% della cifra, come negoziato ai tempi della cessione da Salihamidzic.

Zirkzee vorrebbe rimanere in Italia, spostandosi in un top club del nostro paese, e il Milan è senza dubbio in pole position.