Dalla Grecia, rissa a Mykonos: arrestato Maguire

(ANSA) - ATENE, 21 AGO - La polizia dellì'isola di Mykonos, paradiso delle vacanze in Grecia, ha confermato di aver arrestato tre uomini di nazionalità britannica, "fra i quali un giocatore di calcio", per aver aggredito e provocato lesioni a quattro agenti che li avevano fermati dopo una rissa fra due gruppi di 'vacanzieri' all'esterno di un bar. Il calciatore in questione è Harry Maguire, 27enne difensore centrale della nazionale inglese e capitano del Manchester United. Il club ha confermato che si tratta di lui con una nota in cui spiega di essere "a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos ieri sera. E' stato stabilito un contatto con Harry, che collabora pienamente con le autorità greche. In questo momento non faremo ulteriori commenti". Le altre due persone arrestate sono il fratello di Maguire e un loro amico. Tutto sarebbe nato dal consumo di alcol e da un alterco con un altro gruppo di turisti britannici. Al momento del fermo da parte della polizia, Maguire e gli altri due avrebbero opposto resistenza, come dimostrano le lesioni (non gravi) riportate dagli agenti, e proferito una serie d'insulti. Anche di questo dovranno ora rispondere alle autorità locali. Domenica scorsa il Manchester United era stato battuto 2-1 nella semifinale di Europa League giocata in Germania, e subito dopo ai giocatori dei 'Red Devils' era stato dato il via libera per le vacanze. Che per Maguire, almeno per ora, non stanno trascorrendo tranquillamente. (ANSA).