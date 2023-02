Dalla Palma: "Pioli ha avuto l'intelligenza di cambiare. Inter malata, ma non si sa di cosa"

MilanNews.it

Con un Napoli distante 18 punti non ci sono più dubbi. Il Napoli ha staccato tutti come facesse un campionato a parte, ma ora sono rimasti in cinque per tre posti: "da qui a maggio assisteremo a Roma contro Milano", riassume Alberto Dalla Palma nel fondo dedicato sul Corriere dello Sport. Una sfida infuocata con l'Atalanta non del tutto tagliata fuori anche se "dopo la lezione a Sarri allo stadio Olimpico è quasi scomparsa". Intanto, con la vittoria sugli orobici, il Milan ha agganciato l'Inter al secondo posto. Artefice della ripresa Stefano Pioli, che "dopo i due derby persi e le goleade di Lazio e Sassuolo, ha avuto l’intelligenza e la freddezza di cambiare tutto".