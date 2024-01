Dalla Serie A alla Turchia, Krunic il prossimo: ecco chi prima di lui

Come confermato anche da Giorgio Furlani ieri nel pre partita della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta (CLICCA QUI), Rade Krunic è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Dopo ben quattro stagioni al Milan, il centrocampista bosniaco lascerà la Serie A per trasferirsi in Super Lig, campionato nel quale ci sono finiti a giocare parecchi giocatori che in passato hanno vestito le maglie di alcuni dei club italiani più prestigiosi.

Stando infatti a quanto riportato da Transfermarkt, Rade Krunic potrebbe essere il 31esimo affare che il campionato turco conclude in Serie A, che si appresta ad essere il secondo mercato estero preferito da Istanbul a Rize con quasi 160 milioni di euro versati nelle casse dei club italiani.

KRUNIC IL PROSSIMO, MA CHI PRIMA DI LUI? - Krunic rienterà dunque nella classifica dei giocatori che hanno lasciato la Serie A per trasferirsi in Super Lig. Prima di lui a prendere questa decisione sono stati, fra i più noti, Nicolò Zaniolo, dalla Roma al Galatasaray nel gennaio del 2023, Dries Mertens, dal Napoli al Galatasaray nell'estate del 2022, Rodrigo Becao, dall'Udinese al Fenerbahce la scorsa estate, ed Edin Dzeko, che lo scorso giugno ha lasciato il bel paese, e l'Inter, per firmare col Fenerbahce diventandone capitano e trascinatore.