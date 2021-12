Dalla Spagna, Aguero lascia il calcio: mercoledì l'annuncio ufficiale

Stando a quanto riportato da El Periodico, Sergio Aguero nella giornata di mercoledì annuncerà la sua decisione di ritirarsi. L'argentino del Barcellona, preso atto di non poter più continuare a giocare ad alti livelli dopo essere stato fermato per un'aritmia cardiaca nel corso della partita contro l'Alavés lo scorso 30 ottobre, avrebbe maturato questa decisione nelle scorse settimane e la comunicherà in maniera ufficiale fra poche ore. Aguero, 33 anni, era approdato in estate al Barcellona dopo 10 anni al Manchester City in cui ha vinto 15 titoli e segnato 260 gol in 390 partite.