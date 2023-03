Dalla Spagna, Bayern Monaco in pole per Marcus Thuram

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A causa delle ristrettezze economiche imposte dal Fair Play Finanziario, quello del Barcellona sarà un mercato costruito sulle opportunità. Una di queste - suggerisce il Mundo Deportivo - potrebbe essere Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. I blaugrana, tuttavia, devono fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco, alla ricerca di un 'nove' che rafforzi il reparto. I tedeschi sono attualmente in vantaggio sulla concorrenza, nella quale, curiosamente, il quotidiano cita la Juventus e non l'Inter, oltre ad Atlético Madrid e Chelsea.