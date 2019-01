Dalla Spagna: Carrasco ha chiesto al Dalian Yifang di poter tornare in Europa

Stando a quanto riferito da El Mundo Deportivo, Yannick Carrasco avrebbe chiesto ai vertici del Dalian Yifang di poter lasciare la Cina e tornare in Europa. Il Milan è un forte candidato per l'esterno belga ex Atletico Madrid. Il club cinese, tuttavia, vorrebbe una cifra vicina intorno ai 25/30 milioni per lasciar partire il calciatore, la stessa somma pagata ai Colchoneros lo scorso anno.