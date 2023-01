Dalla Spagna, Zidane beffato: avrebbe rifiutato il Psg per la Nazionale. Ma Deschamps è stato confermato

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I 'no' a Stati Uniti, Brasile e Portogallo non sono gli unici proferiti da Zinédine Zidane nelle ultime settimane. Il grande obiettivo di Zizou, riferisce AS, era assumere la guida della Nazionale francese dopo il Mondiale. Un desiderio così intenso da spingerlo a rifiutare la corte del ricchissimo Paris Saint-Germain. Scelta che, col senno di poi, l'ex tecnico del Real starà con ogni probabilità rimpiangendo: la rassegna iridata in Qatar ha infatti rimodulato le convinzioni dei vertici federali dei Bleus, che hanno deciso di blindare Deschamps con un contratto fino al 2026.