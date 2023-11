Dallera sul Milan: "Una tragedia giocare così. I cambiamenti di Pioli hanno portato il nulla"

Daniele Dallera, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato senza troppi giri di parole la prestazione del Milan contro l'Udinese sulle colonne del quotidiano generalista. Nello specifico Dallera ha parlato così della partita dei rossoneri e di Pioli: "Si affretti Pioli, non faccia incancrenire ferite aperte, le guarisca, è il primario giusto, conosce la malattia, siamo convinti che sia anche il migliore per formulare la giusta diagnosi e a dosare la terapia ideale. Anche se ieri non lo ha dimostrato, tutt’altro, i cambiamenti fatti hanno portato il nulla.

Sei punti di distacco dall’Inter non sono una tragedia. Una tragedia è giocare così, come contro l’Udinese"