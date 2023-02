Dallo Scudetto col Milan all'Eccellenza, Rodney Strasser firma col Favl Cimini

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fermo da oltre un anno, dopo la breve parentesi in Serie D con la maglia del Cattolica, Rodney Strasser scende di categoria e firma per la Favl Cimini, undicesima nel girone A di Eccellenza Lazio. Il centrocampista sierraleonese, cresciuto nelle giovanili del Milan (con i rossoneri vinse anche lo Scudetto nel 2011, realizzando un gol in tre presenze) ha vestito anche le maglie di Lecce, Reggina, Parma e Genoa tra Serie A e B e quella della Lupa Castelli Romani in Serie C. Strasser è stato presentato ufficialmente oggi dal club giallonero ma ha già fatto il suo esordio domenica, nella trasferta di Nettuno, subentrando nei minuti finali della gara pareggiata 2-2 dalla formazione guidata dall'ex tecnico della Viterbese Rosolino Puccica.