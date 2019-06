D.Alves saluta Psg "Finito altro ciclo"

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Oggi si chiude un altro ciclo della mia vita. Un ciclo di vittorie, di esperienze e di insegnamenti. Vorrei ringraziare la famiglia del Psg per avermi concesso la possibilità di scrivere una pagina importante nella storia del club". Così, via Instagram, Dani Alves ha ufficializzato oggi il suo addio al club parigino e l'inizio, forse, di una nuova avventura con un'altra maglia. Il laterale brasiliano, classe '83, lascia Parigi dopo due anni "importanti per realizzare i miei obiettivi ma tutto nella vita ha un inizio e una fine e adesso è arrivato il momento di mettere un punto. Mi scuso - aggiunge - se in qualche momento non sono stato all'altezza, mi scuso se a un certo punto ho fatto degli errori, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Grazie a tutti i compagni per i momenti vissuti e per le risate fatte insieme - conclude - Ricordatevi di me come un 'buon pazzo', con il sorriso sul volto, con tanta energia nell'anima e con la professionalità di chi si e' impegnato per raggiungere gli obiettivi".