Damascelli: "Lotta scudetto? Vincerà la migliore delle peggiori"

Tony Damascelli ha detto la sua sul campionato di Serie A di quest’anno direttamente dalle pagine di Tuttosport. Damascelli scrive: “Serie A sagra di paese. Lo Scudetto alla migliore delle peggiori. Campionato balengo, la prima in classifica ha 74 punti contro i 78 del Real Madrid in Spagna e gli 80 del Manchester City ma entrambe con una partita in meno, i 75 del Bayern con tre gare in meno. Il derby milanese eccita chi ha dimenticato i grandi Inter-Milan del passato, lo scudetto premierà la migliore delle peggiori”.