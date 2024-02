Damiani sul Milan: "Certe scelte di mercato non mi hanno entusiasmato"

Il Milan prosegue nella sua stagione un po' sali e scendi. Dopo un ottimo periodo in campionato, una striscia positiva di risultati utili consecutivi che durava da prima di Natale è stata interrotta dalla brutta sconfitta rimediata a Monza. Guarda caso proprio nel momento in cui per il Diavolo è ripartito il doppio impegno campionato-coppa europea. Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore sportivo.

Le parole di Oscar Damiani sul momento del Milan, con un giudizio sul futuro di Pioli e sull'operato del club: “Pioli ha lavorato bene. Ovviamente arriva un momento in cui non si riesce ad incidere più come prima. Certe scelte di mercato non mio hanno entusiasmato”.