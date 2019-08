Dani Alves a San Paolo,squadra del cuore

(ANSA) - ROMA, 2 AGO - Dani Alves ha scelto: giocherà nel San Paolo. L'ex laterale destro di Barcellona, Juve e Psg, capitano del Brasile vittorioso nella recente Coppa America ha deciso di tornare in patria, spiegando di farlo "per il mio paese, la mia gente e la mia squadra del cuore". Il San Paolo ha annunciato la conclusione positiva della trattativa postando sui social l'immagine di una foto di Dani Alves bambino poggiata su un comodino assieme a una maglia della squadra. Accanto una tv in bianco e nero in cui scorrono altre immagini, quella della Coppa Intercontinentale 1993 vinta dal San Paolo contro il Milan. Poi la scritta "Benvenuto Dani Alves". Per sottolineare l'importanza attribuita al giocatore che ha vinto più titoli in carriera (40), il San Paolo ha annunciato che Dani Alves vestirà la maglia n.10, e ha firmato un contratto triennale. "Realizzare i propri sogni è possibile - il commento del calciatore -. Da bambino sognavo di giocare nel Barcellona e nel San Paolo. Ora si compie la parte che mancava di quel sogno!".