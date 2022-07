Dani Alves non si ferma: a 39anni giocherà in Messico con i Pumas

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA-AFP) - ROMA, 24 LUG - Non si ferma Dani Alves. Il terzino destro brasiliano ex Juve e Barcellona, ormai 39enne, ha firmato un contratto con il club messicano dei Pumas per la stagione in corso del campionato nazionale. L'ex Barca, tornato al club catalano durante la stagione 2021-2022, era svincolato e dopo quasi 20 anni di carriera in Europa e un periodo a San Paolo tra il 2019 e il 2021 sbarca in Messico. "Per molti, venire qui potrebbe suona folle, ma per me il calcio significa molto di più che calciare o inseguire una palla", ha detto durante la sua presentazione. I Pumas de Mexico, chiamati anche Pumas UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico), sono attualmente ottavi nel campionato messicano. "Un'Università rappresenta l'unione con la società ed è fatta perché le persone possano lottare per i propri sogni", ha aggiunto il 39enne, considerato il calciatore di maggior successo della storia. Il nazionale brasiliano partito da Bahia per giocare con Siviglia, Barça, Juventus e Psg, ha vinto 44 titoli in totale. Dal canto loro, i Pumas, che giocano in prima divisione dal 1962, sono stati incoronati sette volte campioni del Messico, con l'ultimo titolo che risale al 2011. (ANSA-AFP).