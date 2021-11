Dani Alves torna al Barcellona: "Vi mancavo eh? Io sorprendo sempre"

Un ritorno clamoroso quello di Dani Alves al Barcellona. Il laterale brasiliano, classe 1983, è tornato nel suo vecchio club per dare una mano al suo ex compagno di squadra divenuto allenatore del club da poco, Xavi. Dani Alves, che non potrà giocare fino a gennaio, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Diario Sport e agli altri media presenti: “Vi mancavo eh? Io sorprendo sempre...”. Per lui oggi giornata di visite mediche, dopodiché lo attende un mese abbondante di allenamenti per rimettersi in forma e poi da gennaio sarà pronto per ricominciare la sua avventura in blaugrana.