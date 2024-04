Daniel Maldini: " A Leao ruberei la falcata, è impressionante"

Nella lunga intervista rilasciata a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, Daniel Maldini, attaccante in prestito dal Milan al Monza, ha rivelato qual è il suo ruolo preferito: "Mi piace di più giocare trequartista, ma forse in questo momento per me è meglio il ruolo di esterno sinistro.

I più forti in quel ruolo? Leao, Vinicius, Mbappé. A Leao ruberei la falcata. Impressionante. A Vinicius la rapidità, mentre a Mbappé il tiro. Io mi sento di dover migliorare nella continuità. Il mio colpo migliore? Il tiro".