Daniel Maldini: "Credo di essere nel mio momento migliore"

“Gol? Non ho provato le punizioni questa settimana, tutto istinto. Peso della vittoria? Sono contento per la vittoria, per chiudere bene questa parte di campionato. Credo si di essere nel mio momento migliore, per l’aiuto che riesco a dare alla squadra. Palladino mi dà cose più mentali che fisiche, mi fa stare sereno e felice. Guardiamo la classifica senza montarci la testa, la guardiamo con un occhio solo. Il match contro il Torino dopo la sosta sarà difficile, come tutte le gare. Anche oggi contro il Cagliari è stata una battaglia”.

Queste le dichiarazioni del centrocampista del Monza Daniel Maldini a DAZN subito dopo la partita contro il Cagliari.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata alla 29esima giornata:

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 54*

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Monza 42*

Torino 41*

Lazio 40

Genoa 33

Udinese 27*

Verona 26

Cagliari 26*

Lecce 25

Empoli 25*

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14