Daniel Maldini rientra alla base: i numeri della sua stagione allo Spezia

© foto di DANIELE MASCOLO

Daniel Maldini, ultimo in linea di successione della dinastia Maldini, rientrerà al Milan dopo una stagione in prestito allo Spezia, terminata con la retrocessione dei liguri in Serie B.

I numeri di Daniel recitano 20 presenze e 3 gol (due dei quali contro Milan e Inter in Serie A) tra campionato e Coppa Italia, specialmente da subentrato, per un totale di 646 minuti in campo e un gol ogni 215. Fattore determinante della sua stagione quello degli infortuni: son ben 11 le partite saltate dal trequartista classe 2001 nel corso dell'anno per guai fisici.