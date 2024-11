Daniel Maldini scambia la maglia con Theo: la foto

Tanti milanisti del presente e del passato presenti oggi in campo e sugli spalti di San Siro in occasione della gara di UEFA Nations League tra Italia e Francia, gara vinta dai transalpini per 3-1. In campo del Milan di oggi c'era solo Mike Maignan, grande protagonista nel finale con una parata decisiva. Solo panchina perché non al meglio Theo Hernandez che però ha avuto modo di scambiare la maglietta con l'ex compagno Daniel Maldini.

Il terzino francese ha infatti pubblicato la foto sul proprio profilo Instagram della maglia numero 7 dell'Italia di Maldini che è entrato in campo solamente a gara in corso, ma senza incidere. In tribuna c'era anche il papà Paolo insieme alla madre. La foto: