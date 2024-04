Daniel Maldini: "Se dovessi tornare al Milan, andrei con l’obiettivo di giocare. Non ho sentito Ibra"

vedi letture

In merito al suo futuro e al possibile ritorno in rossonero, Daniel Maldini, attaccante del Monza in prestito dal Milan, ha spiegato a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport: "Tornare al Milan è sempre un’opzione e un desiderio, ma il Monza mi sta dando tanto. Se dovessi tornare al Milan, andrei con l’obiettivo di giocare, non certo di stare seduto in panchina".

Il giovane attaccante ha poi raccontato: "Se ho sentito Ibrahimovic? No, Ibra non l’ho sentito. Sento e a volte mi vedo con Leao, Giroud, Calabria, Florenzi…".