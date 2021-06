Danimarca, Eriksen dimesso dopo l'operazione: "Grazie a tutti per i messaggi, sto bene"

Christian Eriksen è stato dimesso dall'ospedale Ringhospitalet dopo l'intervento, che ha avuto pieno successo, a cui si è sottoposto ieri. Oggi ha ricevuto anche la visita della Nazionale a Helsingor e da lì tornerà a casa per spendere del tempo con la sua famiglia. Attraverso la pagina ufficiale della federazione danese ha anche mandato un messaggio ai tifosi: "Grazie per il numero enorme di auguri che ho ricevuto, è stato incredibile. L'operazione è andata bene e io sto bene, viste le circostanze. È stato davvero bello vedere i ragazzi dopo la fantastica partita che hanno giocato la scorsa sera. Ovviamente, sarò a tifare per loro lunedì per la sfida contro la Russia".