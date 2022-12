Danimarca flop del Mondiale: per Kjaer solo 64' alla Coppa del Mondo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Danimarca di Simon Kjaer rientra nella categoria "flop" di quest'edizione della Coppa del Mondo. Giunta in Qatar come una delle squadre da tenere d'occhio e, sicuramente, la favorita al passaggio del girone insieme alla Francia, la nazionale di Copenaghen è arrivata all'ultimo posto in un girone completato da Tunisia ed Australia. Ed il capitano danese ha presenziato solamente nella prima partita (per 64' minuti) ed è stato costretto al forfait nelle due successive gare a causa di un problema di natura fisica.