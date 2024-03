Danimarca, Kjaer tra i convocati del CT Hjulmand per le prossime due amichevoli

vedi letture

Simon Kjaer è stato convocato dalla nazionale danese. Capitano della selezione oramai da diverso tempo, il centrale rossonero figura nella lista dei 26 convocati che ieri è stata diramata dal commissario tecnico Kasper Hjulmand. Il profilo ufficiale della selezione scandinava ha scritto: "Kasper Hjulmand ha appena annunciato i 26 giocatori che faranno parte della rosa della Nazionale maschile che affronterà la Svizzera e le Isole Faroe in due partite casalinghe in vista dei Campionati Europei di quest'estate".

Come detto, la Danimarca, nella prossima pausa nazionali, scenderà in campo per due gare amichevoli, entrambe in programma in casa. Una contro la Svizzera, partita in cui Kjaer fronteggerà Noah Okafor, e una contro le Isole Faroe. Il post con tutti i convocati danesi, qui sotto.