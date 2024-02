Danneggiate le auto delle calciatrici del Milan: arrestato marocchino irregolare e senza dimora fissa

Disagi e decisamente non una bella esperienza per i proprietari degli 11 i veicoli danneggiati, da un gruppo di tre persone, posteggiati in un parcheggio di uno stabile alla periferia di Milano, in zona Forze Armate. Sette auto sono risultate di proprietà di calciatrici del Milan che sono ospitate nel condominio. Per questo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora. Il soggetto è rimasto al parcheggio fino all'arrivo dei carabinieri, quando ha dato in escandescenza, prendendo a testate una recinzione metallica.

Contenuto a fatica dai militari, è stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma, dove ha proseguito con lo stesso comportamento oppositivo.