Danso resta al Lens, video club ironizza su rincorsa Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - Kevin Danso rinnova con il Lens fino al 2027, e il club francese posta un video per ironizzare sul fallito inseguimento del Napoli al difensore centrale. Il sito ufficiale del club francese riporta la notizia e la foto del rinnovo, ma anche un inatteso video-sfotto'. Non si cita esplicitamente il Napoli ma, al suono di una inconfondibile tarantella partenopea, si vede un cellulare su cui vengono scritti messaggi da un sedicente "Cortigiano del sud Italia" che si rivolge a Danso. "Ciao Kevin, whouou ti amo all'italiana.

Ti amo, un soldo, ti amo, in aria ti amo". Il calciatore nel video risponde con il suo telefono da Lens con cuori ma soprattutto delle X di rifiuto, cui dal Sud Italia si reagisce con cuori spezzati. Infine la scritta sul primo piano di Danso: "Non andrà in Italia". (ANSA).