Date, orari e TV: le info sulle semifinali di Champions League tra Milan e Inter

Milan e Inter si troveranno in semifinale di Champions League 20 anni dopo l'ultima volta a questo punto della competizione e 18 anni anni dopo l'ultimo derby europeo; in entrambe le occasioni prevalsero i rossoneri e anche quest'anno, chiaramente, l'obiettivo è la fine di Istanbul. Non ci saranno né squalificati né diffidati in nessuna delle due squadre.

Si riportano di seguito le date delle semifinali di Champions League:

Semifinali

Milan-Inter 10 maggio h 21.00 (andata) - AMAZON PRIME VIDEO

Inter-Milan 16 maggio h 21.00 (ritorno) - CANALE 5 / SKYSPORT

Finale

10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul vs Real Madrid/Manchester City