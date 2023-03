DAZN, 6 milioni di spettatori a giornata per la Serie A

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - La Serie A entra sempre più nel vivo e continua ad attirare spettatori in Italia. Ogni giornata registra infatti circa 6 milioni di audience su Dazn: la sfida più vista finora è stata quella tra Juventus e Inter nella 13esima giornata con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal derby Inter-Milan nel 21esimo turno con 2,1 milioni di spettatori e da Napoli-Juventus nella 13esima giornata con 1,8 milioni di spettatori. "L'audience della Serie A trasmessa in streaming su Dazn conferma la grande passione che gli italiani continuano a provare per il massimo campionato", è il commento all'ANSA di Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia. In particolare, le rilevazioni della prima stagione certificata da Auditel ad oggi appunto parlano di circa 6 milioni di spettatori a giornata, in linea con quella passata 2021-22 e, per singolo broadcaster, più elevata delle stagioni precedenti. "È molto significativo rilevare come si stiano evolvendo le abitudini di visione: grazie alla flessibilità permessa dal live streaming cresce la fruizione 'on the go' e ormai il 30% dei dispositivi connessi è mobile - aggiunge Azzi -.