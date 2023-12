DAZN a un prezzo scontato per sei mesi: la promozione limitata alle feste

vedi letture

Una promozione per le feste: tutti i contenuti di DAZN a un prezzo scontato per sei mesi: goditi tutte le partite di Serie A TIM e molto altro sport.

DAZN in occasione delle feste ha lanciato una nuova promozione: sarà possibile sottoscrivere il piano standard con un prezzo ridotto nei primi sei mesi.



Per permettere a sempre più persone di seguire la propria squadra, la lotta per lo Scudetto e la cavalcata delle italiane in Europa League, DAZN ha lanciato una promozione per le feste natalizie. Ricordiamo, poi, che la nota piattaforma di sport in streaming ha rinnovato ad ottobre con la Lega Serie A, l'accordo per i diritti di trasmissione delle partite della massima serie fino al termine della stagione 2028/29.

NUOVA OFFERTA DAZN: I dettagli della promozione

"Offerta valida fino al 26 dicembre solo per account attivati o riattivati con il piano di abbonamento DAZN STANDARD tramite questa pagina.

Al termine dei primi 6 mesi, l'abbonamento si rinnova al costo di 30,99€ al mese per i successivi 6 mesi.

Promozione accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal e attivabile solo su questa pagina. Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione. Puoi disdire con 30 giorni di preavviso, ma dovrai restituire l’importo corrispondente agli sconti fruiti."

Per il Milan la prossima sfida della 17esima giornata è contro la Salernitana, occasione in cui ritrova un ex seduto sulla panchina, Pippo Inzaghi.

I rossoneri all'Arechi di Salerno arrivano da terzi in classifica e affronteranno una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza. I granata sono a quota 8 ultimi in classifica e nell'ultimo turno sono stati battuti dall'Atalanta di Gasperini per 4-1.

SALERNITANA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Milan

Data: venerdì 22 dicembre 2023

Orario: 20:45

Canale TV: DAZN, ZONA DAZN (214 Sky)

Streaming: DAZN