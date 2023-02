Dazn, dal 20 febbraio sarà disponibile la docu-serie del Bologna di Mihajlovic

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - La stagione 2021-2022 del Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic finisce sullo schermo. Da lunedì 20 febbraio sulla piattaforma sportiva Dazn arriva 'We are one - La serie', una produzione realizzata dalla società felsinea e che racconta quel campionato dei rossoblù condotti dall'allenatore serbo: la data del 20 febbraio - scelta da Dazn e dal club emiliano - è quella del compleanno del tecnico, scomparso il 16 dicembre scorso, cui la serie è dedicata. In cinque episodi di trenta minuti sarà raccontata l'annata del Bologna con immagini inedite, intrecciando i discorsi di Mihajlovic negli spogliatoi, la vita quotidiana, le tensioni e i momenti di gioia della squadra costretta ad affrontare l'assenza del suo allenatore ricoverato in ospedale, ma sempre in contatto seppur a distanza. "Questa serie, che ripercorre tutta la stagione 2021-2022 del Bologna, completamente realizzata con risorse interne al club, avrebbe dovuto essere pubblicata a dicembre - osserva sul sito rossoblù, l'ad del Bologna Claudio Fenucci -: all'epoca però decidemmo di rinviare l'uscita a causa dell'aggravarsi delle condizioni di Sinisa. Ci sembra giusto pubblicarla ora, in una data simbolica come quella del suo compleanno, per consentire a tutti, tifosi del Bologna e non, di vedere direttamente con quanta passione abbia svolto il suo lavoro, nonostante i pesanti cicli di cure, e come la squadra, lo staff e la società abbiano affrontato una situazione senza precedenti". "Con questa serie - osserva Stefano Azzi, amministratore delegato di Dazn Italia.portiamo sulla nostra piattaforma un nuovo docu-film per raccontare quel legame unico che i tifosi hanno con le loro squadre. Al centro di tutto, la tenacia e la passione di un uomo che da allenatore ed ex giocatore ha fatto la storia della Serie A". Tutti i ricavi della produzione, a cominciare dal contributo dei partner Facile Ristrutturare e Selenella, saranno devoluti all'Istituto di ricerca di immunobiologia dei trapianti e delle terapie cellulari dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Bologna. (ANSA).