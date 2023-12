DAZN e Lega A, nel prepartita di Juve-Napoli debutta la body cam

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Debutta in Serie A la body cam. In occasione del big match Juventus-Napoli di domani sera, per la prima volta il prepartita sarà raccontato in diretta da un'angolatura "totalmente inedita", sottolinea DAZN. Saranno i giocatori della Juventus ad indossarla "per catturare i momenti del riscaldamento che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma di live streaming".

"Un primo passo che apre le porte al futuro dell'intrattenimento sportivo - sottolinea l'emittente - rafforzando la collaborazione strategica tra DAZN, Lega Serie A e Club per portare sul campo della Serie A innovazione e spettacolarizzazione". "Dopo il primo esperimento fatto in allenamento la scorsa stagione, siamo molto orgogliosi di questo debutto che proietta la Serie A TIM verso il futuro dell'intrattenimento - ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia - Con la spettacolarizzazione degli eventi sportivi che sta diventando sempre più centrale, lo sviluppo di funzionalità e l'interazione sempre più coinvolgente con il contenuto attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative come la body cam, diventano driver fondamentali per dare al tifoso un accesso privilegiato e inedito". (ANSA).