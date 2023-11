DAZN - Infortunio per Leao. Rafa a Pioli: "Mi sono fermato subito"

Subito dopo il cambio al nono minuto di Lecce-Milan per un problema muscolare alla coscia destra, Stefano Pioli ha chiesto a Rafael Leao come stesse; il portoghese, sedendosi in panchina, gli ha risposto: "Mi sono fermato subito". Lo riporta DAZN.