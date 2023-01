DAZN, Marelli: "Sul primo rigore del Napoli errore grave del VAR, ha mandato Abisso in confusione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dalle frequenze di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato la direzione di gara di Sampdoria-Napoli. Si parte dal primo rigore assegnato agli ospiti per un contatto Anguissa-Augello: "Abisso aveva lasciato correre, è uno scontro di gioco che può capitare. L'errore grave è del VAR, Valeri non doveva richiamarlo: al monitor Abisso è andato in confusione. Non è un colpo, ma soltanto un passo di Murru che trova sulla sua corsa la gamba di Anguissa".

Sull'espulsione di Rincon.

"Probabilmente Abisso espelle per DOGSO, cioè per chiara occasione da rete negata. Io non sono d'accordo sulla motivazione: il rosso è l'unico cartellino possibile, perché secondo me è un fallo grave di gioco da manuale. Sul DOGSO ho qualche dubbio, anche se il rosso è corretto".

ll secondo rigore per il Napoli?

"È un rigore simile a quello di Firenze, braccio molto largo e nessuna ammonizione perché non era un tiro in porta. Il calcio di rigore in questo caso è corretto".