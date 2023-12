Dazn, per le feste Serie A non stop e mondiali di sci

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Dazn lancia il nuovo palinsesto in vista della vacanze natalizie con molti appuntamenti sportivi in programma. "Dalla Serie A e Serie B fino all'Nfl, passando per le darts, senza dimenticare il meglio del tennis, l'Eurolega e la Cev di volley per proseguire con la cdm di sci", informa la piattaforma tv in streaming. "Anche quest'anno, Dazn terrà compagnia ai tifosi a fine dicembre con una selezione di eventi sportivi: si inizia giovedì 21, con la fase a gironi della Campions League di calcio donne che vedrà la Roma sfidare in casa il Psg, e proseguire con la quarta giornata della Coppa Cev di Volley con in campo Trentino, Piacenza e Civitanova - si legge -. Appuntamento anche per gli appassionati della palla a spicchi con l'Eurolega venerdì 22 quando Milano ospiterà il Panathinaikos Atene".

"Niente pausa natalizia per la Serie A che, in esclusiva su Dazn, propone big match come Roma-Napoli di sabato 23 e Juventus-Roma di sabato 30. Non si ferma nemmeno la Serie B, in campo il 23 e a Santo Stefano". Oltre alla coppa del mondo di sci, "sul fronte boxe, cresce l'attesa per l'evento Day of Reckoning con Joshua-Wallin e Wilder-Parker mentre il 26 e il 27 dicembre occhi puntati sulla Riyadh Season Tennis Cup, con due match spettacolari: Jabeur-Sabalenka e Djokovic-Alcaraz", conclude la nota. (ANSA).