DAZN, segnale saltato durante Spezia-Milan: c'è stato un problema di distribuzione del brodcaster

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante Spezia-Milan si è verificato un problema di collegamento, che ha visto il segnale saltare diverse volte durante il primo tempo. La problematica ha riguardato il sistema di distribuzione dei brodcaster nazionale e internazionale, che ha quindi riguardato spettatori presenti anche all'estero. La questione non ha investito soltanto DAZN in Italia ma, come segnalato da alcuni utenti, anche BT Sport in Inghilterra.