Dazn trasmetterà le partite della Liga Portugal

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Dazn trasmetterà in esclusiva le partite più importanti di ogni giornata della Liga Portugal Betclic, la massima serie portoghese, per il triennio 2023-2026. Lo ha annunciato la stessa azienda. Quest'anno, con il calcio di inizio previsto per l'11 agosto, tutti i tifosi potranno vivere il meglio del campionato portoghese lasciandosi trasportare dal gioco di squadre come Porto, Benfica e Sporting Lisbona.

Il primo match, in esclusiva su Dazn, vedrà lo Sporting Lisbona sfidare il Vizela, sabato 12 agosto; mentre lunedì 14 agosto sarà la volta di Porto e Benfica che faranno il loro esordio rispettivamente sui campi della Moreirense e del Boavista. Il campionato portoghese vanta un grande potere attrattivo per i talenti di tutte le nazionalità: gli abbonati Dazn potranno così ritrovare le prodezze di Angel Di Maria, tornato a vestire la maglia del Benfica, ma anche di una rosa di nuovi talenti e vecchie conoscenze per vivere una nuova entusiasmante stagione. (ANSA).