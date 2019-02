D.Costa tampona auto in autostrada

(ANSA) - SANTHIA' (VERCELLI), 4 FEB - Paura per l'attaccante della Juventus Douglas Costa, coinvolto in un incidente stradale, questa mattina, sulla A4 Torino-Milano, tra Livorno Ferraris e Santhià (Vercelli). Il brasiliano, alla guida di una Jeep, avrebbe tamponato una Fiat Punto. Nello scontro non ha riportato ferite mentre l'altro automobilista è stato portato in ospedale, a Biella, in codice giallo. Douglas Costa viaggiava solo ed era al rientro a Torino. Oggi la Juventus non si allena e il brasiliano ha accusato un problema muscolare durante Juventus-Parma ed è stato sostituito alla fine del primo tempo.