De Bellis: "Ibra importante anche per la crescita di Cutrone, avrebbe davanti un monumento"

Giuseppe De Bellis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero: "La possibilità che arrivi c'è, per meriti del Milan e forse per demeriti dei Galaxy. Credo serva ancora tanto. Ibra ha dimostrato di essere integro, può giocare un ruolo fondamentale, serve la leadership. Secondo me Higuain e Ibra possono giocare insieme. Anche per la crescita di Cutrone avere Ibra davanti sarebbe importante, non hai un giocatore importante davanti, hai un monumento".