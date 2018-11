De Bellis: "L'assenza di Biglia pesa perché il Milan non ha un'alternativa"

Giuseppe De Bellis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'assenza di Lucas Biglia, fuori per quattro mesi dopo l'infortunio al polpaccio: "L'assenza di Biglia pesa per il Milan perché manca un'alternativa. L'assenza di un'alternativa si sapeva già in sede di mercato. In queste partite fare a meno del suo peso tecnico, tattico e di esperienza è difficile".