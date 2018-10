De Bellis: "L'Europa League può aiutare il Milan a scrollarsi di dosso il derby"

Giuseppe de Bellis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione in casa rossonera e della scossa che potrebbe portare l'Europa League: "La testa è fondamentale sempre, in ogni partita. Scrollarsi di dosso il peso di una sconfitta pesante è difficile, ma niente è opportuno come il turno di Europa per toglierselo di dosso. L'Europa League non è una competizione di serie b, il Milan può andare avanti e deve andare avanti. Deve recuperare dal momento di difficoltà e può farlo".