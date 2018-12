De Biasi: "Cutrone ha dimostrato di essere tra i giocatori più importanti del Milan"

Gianni De Biasi, intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, ha parlato di Patrick Cutrone, decisivo anche nel match contro il Parma: "Cutrone ha dimostrato di essere uno dei calciatori più importanti del Milan, bisognerebbe dargli qualche chances in più. In avanti non si può giocare con tante punte se arriva anche Ibra, lasciamo a Gattuso il modo di trovare come utilizzarli".